Cristina Ferreira diz adeus às férias nos Emirados Árabes Unidos

NTV Hoje às 13:10, atualizado às 13:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de três dias de férias nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Cristina Ferreira prepara-se para dizer adeus aquele local paradisíaco para regressar ao trabalho na SIC. A apresentadora deixou “O Programa da Cristina” à responsabilidade do “vizinho” mais conhecido de Portugal Cláudio Ramos para relaxar no luxuoso hotel The Ritz-Carlton, no deserto Al Wadi, em Ras al-Khaimah. Agora, com as baterias recarregadas, a comunicadora está pronta para voltar ao serviço no matutino do terceiro canal. “A dizer adeus. Três dias para recuperar a energia. A ver se ligo ao vizinho para abrir as janelas”, escreveu Cristina Ferreira no Instagram. View […]