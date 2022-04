Cristina Ferreira em Cannes para ver e trazer novidades para a TVI

"Trabalhar assim dá gosto", partilhou Cristina Ferreira de partida para Cannes, para onde viajou a pretexto do encontro internacional dos mercados de televisão MIPTV. A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI está com o realizador João Patrício e outros elementos da equipa para "ver coisas extraordinárias para a televisão".

Com poucas horas de sono, após conduzir mais uma gala do "Big Brother, mas muito entusiasmada, Cristina Ferreira voltou a Cannes atrás de novidades e ideias que reforcem a reconquista das audiências nos últimos meses, aproximando a TVI da SIC.

Para a diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo "trabalhar assim dá gosto", mostrando estar pronta a absorver tudo o que o MIPTV (Mercado Internacional de Programas de Televisão) tem para oferecer.

Na companhia de alguns elementos da sua equipa, entre eles o realizador João Patrício, sem deixar de trabalhar, conseguiu passear pela Croisette e ruelas perpendiculares, reparando que "já não se usa máscara em lado nenhum".

No caminho, mostrou ainda a montagem da estrutura de um formato de sucesso internacional, comparando-a com a realidade portuguesa. "É o "Ninja Warrior", que é só dos mais extraordinários programas, e aqui percebemos como Portugal é pequenino, não dá para mostrar a grandeza disto", sublinhou.

No evento, Cristina Ferreira constatou ainda que o "All Together Now", que apresentou, foi "o único programa português destacado como sucesso na Europa no ano que passou". Um facto que a deixou "orgulhosa".