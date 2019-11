Cristina Ferreira em lágrimas após testemunho de homem com cancro

NTV Hoje às 16:20, atualizado às 16:28 Facebook

Em direto, Cristina Ferreira ficou em lágrimas após ouvir o testemunho de Francisco, que foi diagnosticado com cancro há três anos e não tem cura. A apresentadora d’”O Programa da Cristina”, da SIC, não aguentou a emoção durante a conversa que estava a ter com um homem que tem cancro renal e vive com a “morte ao lado”. View this post on Instagram Francisco tem um cancro no rim há três anos. Um cancro sem cura. Vive um dia de cada vez. Despede-se todos os dias da vida e tenta sempre sorrir. Um testemunho de vida e de paz. . […]