Cristina Ferreira entre as mulheres mais poderosas a nível empresarial em Portugal

Cristina Ferreira está entre as dez mulheres mais poderosas a nível empresarial em Portugal, segundo a revista Forbes. A Forbes vai revelar, na edição de dezembro, a lista das 20 mulheres mais poderosas no mundo empresarial em Portugal porém, na sexta-feira, a revista anunciou as primeiras dez. Desta lista, composta por “investidoras, empreendedoras e presidentes-executivas de grandes empresas”, faz parte a apresentadora da SIC, que surge em sétimo lugar, uma conquista que fez questão de destacar no Instagram. “Acabo de saber. A Forbes anuncia que estou entre as dez mulheres mais poderosas a nível empresarial em Portugal. São 21h52 do […]