Cristina Ferreira interrompe férias para reuniões decisivas

Pela segunda vez em poucos dias, a apresentadora da TVI voltou a abandonar Vila Nova de Milfontes. Objetivo: reunir com Nuno Santos e Teresa Guilherme.

Ela garante que "setembro é já amanhã" - a frase já "contagiou" todas as estrelas da TVI -, e talvez por isso não perca tempo, mesmo nas férias.

Depois de, há uma semana, ter saído propositadamente de Vila Nova de Milfontes, no Alentejo, interrompendo o descanso para viajar até à Moita, na margem Sul do Tejo, e visitar os novos estúdios do programa "Mental Samurai", Cristina Ferreira voltou a sair da Costa Vicentina. Desta vez, para duas reuniões de alto nível. Primeiro, com Nuno Santos, diretor-geral da TVI; mais tarde, com Teresa Guilherme, que vai apresentar "Big Brother - A Revolução", que se estreia já no próximo mês.

Em Belém, junto ao Tejo, Cristina Ferreira e Nuno Santos partilharam ideias para a "rentrée" televisiva, que coincide com a chegada oficial da "loira da Malveira" ao quarto canal. "Fotos de férias? Não, aquela coisa incrível que tínhamos falado ao telefone", comentou o diretor-geral da estação de Queluz de Baixo nas redes sociais, afastando, assim, os rumores de desentendimento entre ambos, depois de Cristina Ferreira ter, alegadamente, escolhido Teresa Guilherme para substituir Cláudio Ramos no próximo "reality show" da TVI.

À tarde, o trabalho continuou. A comunicadora esteve mais perto de casa, naquele que é o seu porto de abrigo aos fins de semana: a Ericeira. Já na mansão que recebeu o recente "Big Brother 2020" - e que vai voltar a ser a "casa mais vigiada do país" -, a nova diretora de Ficção e Entretenimento da TVI encontrou-se com Teresa Guilherme e com o realizador João Patrício, que também saiu da SIC para a TVI depois de, há um ano e meio, ter feito o caminho inverso com Cristina Ferreira. "Viemos passar férias à Ericeira. Para já, não está cá mais ninguém. Acham que chegam turistas um dia destes", escreveu a apresentadora, numa alusão aos próximos concorrentes do "reality show".

Já ontem Cristina Ferreira voltou ao descanso mas na sua praia preferida, na Ericeira, ao lado das tendas que faziam furor na década de 80 e que ainda se encontram em muitas praias portuguesas.