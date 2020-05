Cristina Ferreira mais magra com "stress zero"

Sara Oliveira Hoje às 09:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Ferreira anda ao ritmo do sistema nervoso e já confessou que "o stress tem implicações" nos seus níveis de cortisol, a hormona que regula o bem-estar.

Estando elevada, pode aumentar o peso. E a verdade é que a apresentadora emagrece sempre que vai de férias ou pára de trabalhar durante alguns dias, como aconteceu recentemente por causa da pandemia.

Em meados de março, "O programa da Cristina" foi suspenso uma semana, permitindo que a anfitriã cumprisse o isolamento social em casa. Feito o confinamento, a comunicadora da Malveira regressou mais magra e os telespectadores notaram.

Além disso, esta segunda-feira, Cristina Ferreira tocou no assunto, explicando que a silhueta mais adelgaçada se deveu a ter tido "stress zero", ou seja, nenhumas preocupações.

"Naquela semana, não estávamos aqui com o programa, não estávamos a fazer nada...", comentou, sublinhando que foi "uma diferença p'raí de quatro quilos". "É passar, imaginemos, de um 38 para um 36 à vontade. É uma diferença ainda grande numa semana sem estar a fazer nada", acrescentou, enquanto o açoriano Rúben Pacheco Correia punha em prática a receita do "Doce da avó".

Cristina, de 42 anos, revelou ainda estar a fazer jejum intermitente, apesar de não acreditar no seu efeito. Tudo por causa do já referido problema hormonal, "que faz com que não consiga emagrecer" quando quer, nem que as dietas "tenham eficácia". "Tenho dado cabo da cabeça à Iara [Rodrigues, a sua nutricionista], rematou, com a gargalhada que lhe é característica.