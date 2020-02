Cristina Ferreira procura novo vizinho e já tem nomes apontados

Sara Oliveira Hoje às 08:57 Facebook

João Paulo Rodrigues é um dos nomes apontados para manhãs da SIC.

Surpreendida pela saída de Cláudio Ramos para a TVI, onde apresentará o "Big Brother", Cristina Ferreira viu parte da estrutura do seu programa na SIC ruir, o que a obriga a repensar a estratégia e talvez encontrar um novo "vizinho". Segundo fontes da produção, a apresentadora terá sugerido o nome de João Paulo Rodrigues, mas também se fala em João Paulo Sousa como possível escolha para substituir Cláudio Ramos.

Curiosamente, os dois são representados pela agência Glam, que representa também Cláudio Ramos. Os dados estão lançados, embora o mercado da televisão já tenha dado provas de que nada é previsível e o fator surpresa tem vingado. Para já, o JN apurou que serão testadas várias hipóteses.

Cristina demorou a reagir à mudança de Cláudio, que, na hora da despedida, partilhou uma fotografia tirada no primeiro dia de trabalho em equipa, há pouco mais de um ano. "Agora que o dia começa a desaparecer, imagino-a 'triste', não comigo, mas pela situação. Estará orgulhosa porque me viu sair na procura do que quero, mas triste porque me quer ao seu lado", escreveu, garantindo que ela "foi a maior surpresa profissional" nos seus 46 anos.

Mais tarde, também com uma imagem da dupla, Cristina Ferreira sublinhou que "há pessoas a quem sempre chamaremos casa". Ontem de manhã, Cláudio Ramos estreou-se nos corredores da estação de Queluz de Baixo onde foi recebido pelo diretor-geral de toda a área de entretenimento, Nuno Santos, para escrever "a primeira página de uma nova história".