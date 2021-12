Cristina Ferreira pronta para o primeiro desafio de 2022

Sara Oliveira Hoje às 17:55 Facebook

Confirmada como apresentadora do "Big brother famosos", a também e diretora de entretenimento e ficção da TVI garantiu que tentará fazer o ser "melhor".

Dezoito anos depois, Cristina Ferreira está de volta aos reality shows, estreando-se agora como apresentadora principal de mais uma temporada de "Big brother", agora com figuras públicas. Foi a conduzir os extras da quarta edição daquele programa que a então jovem da Malveira deu os primeiros passos na TVI.

No dia 2 de janeiro de 2022, Cristina Ferreira descerá as escadas dos estúdios da Venda do Pinheiro com uma nova responsabilidade, até pela herança deixada pelos antecessores, principalmente por Teresa Guilherme, a mais carismática apresentadora deste tipo de programas. "Tentarei fazer o melhor", prometeu através do Instagram, a pretexto de mensagens que a encorajam.

Cristina sucesso a Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos, ainda em ação na edição com anónimos que ditará um novo vencedor na noite de passagem de ano. Ana, António, Rui, Bruno e Fábio são os finalistas, dois dias antes de se saberem quem são os 13 participantes de mais um "Big brother famosos".

Muitos negaram o convite feito pela TVI, mas entre os possíveis concorrentes está o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, que até anunciou nas redes sociais que está "em isolamento nos próximos dias". "Este só acabará na primeira semana de 2022", acrescentou, cancelando as atuações como DJ que tinha agendadas. Enquanto alguns seguidores lhe endereçaram "melhoras", outros apressaram-se a desejar-lhe "boa sorte no "Big brother"". A atriz Maria Sampaio é também visada nas apostas e vai brincando com a hipótese de entrar na casa com a "patroa no comando".

A única certeza é que, depois dos rumores, é mesmo Cristina Ferreira a apresentadora, prometendo um registo distinto e um guarda-roupa para dar que falar.