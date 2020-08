Cristina Ferreira: quem é a mulher que subiu a pulso?

Mariana Capante e Rui Pedro Pereira Hoje às 10:59 Facebook

Nasceu na Malveira, foi rejeitada pela RTP e continua a somar projetos fora da televisão.

Criança reservada, cresceu na rua, entretinha-se a passear pelos terrenos dos vizinhos enquanto apanhava fruta. Cristina Maria Jorge Ferreira nasceu há 42 anos na Malveira, perto de Torres Vedras. Visitava Lisboa com frequência, viagens de autocarro, mais de uma hora de caminho. Mas o tempo compensava, ela só queria "ver para lá da serra". É filha única de Filomena e António, dois feirantes de quem é vizinha na zona saloia, o que lhe valeu a alcunha de "saloia da Malveira".

Duas licenciaturas

Boa aluna, licenciou-se em História primeiro e em Ciências da Comunicação depois. No fim do estágio na RTP, Manuel da Costa escreveu no relatório: "A ter em conta quando houver vaga. Esta miúda devia estar no topo da lista." Como não foi opção para a estação pública, seguiu os estudos, e fez um curso de apresentação lecionado por Emídio Rangel, .Manuel Luís Goucha e Júlia Pinheiro.

Na TVI, aos 25 anos

Na TVI, foi selecionada para os diretos do "Big Brother", então apresentado por Teresa Guilherme. Foi em 2003, tinha 25 anos. Um ano depois, dá o salto para a ribalta ao lado de Manuel Luís Goucha, no "Você na TV!". Estiveram juntos 14 anos, ganharam audiências e a profissional deixou de ser a assistente para ter o mesmo estatuto que o "rei" da comunicação. Paralelamente, apresentou cinco edições de "A tua cara não me é estranha", cinco temporadas de "Apanha se puderes", e estreou-se a solo no "Dança com as estrelas", em 2013.

Cronologia de uma carreira

Troca a TVI pela SIC

Em 2018, anuncia a saída para a SIC, para ter o próprio "Programa da Cristina". Conquistou as audiências e criou uma "bola de neve" que devolveu a liderança à estação de Pinto Balsemão.

Troca da SIC pela TVI

A lua de mel com a SIC durou menos de dois anos. A comunicadora vai ser diretora de Ficção e Entretenimento da TVI e ter uma posição acionista na Media Capital.

Mãe em 2008

Foi mãe em 2008. Tiago, único filho, tem 12 anos. Em período escolar, levantam-se ambos, todos os dias, às seis e meia da manhã. Nas férias, é o rapaz quem lhe tira as fotografias. A história com António Casinhas, seu "amor para sempre", com quem esteve casada 15 anos, acabou em 2011.

Dois livros e a revista

Em 2013, criou o blogue "Daily Cristina" e logo depois lançou a biografia "Sentir", o livro de receitas "Deliciosa Cristina" e a revista "Cristina", que chegou a vender 100 mil exemplares. Esses produtos juntam-se à loja "Casiraghi Forever", à marca de sapatos, aos acessórios e ao perfume.

Prémios

Conquistou o título de "Mulher mais influente", em 2017 e 2019, atribuído pelo site "Executiva". Em julho, diz a "Marketeer", ultrapassou Cristiano Ronaldo nas redes sociais.