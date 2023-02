Cristina Ferreira quer ver criada a entidade reguladora das redes sociais

Sara Oliveira Hoje às 20:23 Facebook

Apresentadora e diretora de entretenimento da TVI foi recebida em comissão parlamentar. Petição que lançou contra o ódio e a agressão gratuita na Internet já soma mais de 50 mil assinaturas.

Determinada na luta contra o cyberbullying, anteontem à tarde Cristina Ferreira foi "recebida em comissão parlamentar", na Assembleia da República, na qualidade de primeira subscritora da petição contra ofensas nas redes sociais e a disseminação do ódio na internet - e já soma mais de 50 mil assinaturas. A causa surgiu depois de lançar, em 2020, o livro "Pra cima de puta", no qual relata os insultos que, ao longo dos anos, recebe nas redes sociais.

"Vaca", "supérflua" e "presunçosa" estão entre os "mimos" que lhe dirigem e que se podem ler na obra.

"A discussão foi feita com representantes dos vários partidos com assento na Assembleia e segue para plenário em breve", partilhou a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI. Ainda na Assembleia da República, Cristina recordou o propósito da sua obra, sugerindo a criação de uma entidade reguladora das redes sociais, a quem os utilizadores pudessem expor as agressões e insultos de que são alvo online, além da "tipificação do crime de ofensa nas redes sociais". "Somos a primeira geração a lidar com novas tecnologias", lembrou, daí a importância de se "analisar aquilo que tem acontecido".

"Agora é que vão ser elas"

"Avançar para plenário deixa-me profundamente feliz e convicta de que a minha voz está a ser usada num tema da mais profunda relevância social", confessou Cristina.

Para a apresentadora, o debate não se deve focar apenas nas figuras públicas, pois ninguém está livre de ataques nas redes sociais. "Obrigada, enquanto figura pública e enquanto mãe", reagiu Rita Pereira, enquanto o piloto e vencedor do "Big Brother Famosos" Bernardo Sousa, a par dos aplausos de outros famosos, notou que "agora é que vão ser elas, vão acabar os reis do teclado".