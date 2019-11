Cristina Ferreira revela melhorias no estado de saúde

NTV Hoje às 17:30, atualizado às 17:39 Facebook

Cristina Ferreira revelou melhorias no problema de saúde resultante do stress, que causou o aumento de peso da própria. A apresentadora da SIC admitiu, esta sexta-feira, n’”O Programa da Cristina”, que para reverter o problema de saúde fez uma reeducação alimentar. “A cura que estou a fazer é só através da alimentação, mas o certo é que sinto-me muito melhor e estou a introduzir todos os alimentos novamente”, realçou. “O stress provocou uma destruição da minha flora intestinal onde as bactérias boas andam ali à luta com as bactérias más. O meu intestino deixava passar tudo aquilo que não devia […]