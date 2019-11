Cristina Ferreira, Rita Pereira e Pedro Teixeira juntam-se no Natal

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:10 Facebook

Cristina Ferreira, Rita Pereira e Pedro Teixeira juntaram-se, esta quarta-feira à noite, para celebrar o Natal durante um evento da agência Notable, que os representa. A apresentadora e os dois atores dividiram durante mais de uma década os bastidores da TVI. Hoje em dia, os três mantêm a amizade mesmo com a comunicadora da Malveira na “rival” SIC. Os profissionais aproveitaram que estiverem no jantar natalício da agência para tirar uma fotografia juntos e colocar nas respetivas contas da rede social Instagram. Resultado? Os fãs ficaram rendidos. Cristina Ferreira publicou uma imagem dos três rodeados de luzes, com a legenda: […]