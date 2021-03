Cristina Ferreira tira férias de luxo no Dubai antes de estrear novo programa

Rui Pedro Pereira Hoje às 16:34 Facebook

Quase a estrear o novo programa na TVI, a apresentadora rumou ao Dubai para umas curtas férias. E rodeou-se do bom e do melhor, como mostrou nas redes sociais.

Mistério desfeito. Um dia depois de se mostrar a embarcar num avião em Lisboa, rumo a destino incerto, Cristina Ferreira revelou este sábado que viajou para o Dubai para umas férias de luxo. E foi a própria apresentadora a mostrar os "mimos" com que foi recebida, como um quarto espaçoso com vista para a praia, que inclui uma sala e uma mesa repleta de champanhe, fruta e bolos.

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI está hospedada no Hotel Mandarim Oriental Jumeirah, que custa 15 mil euros por semana, fruto das instalações de luxo: acesso direto à praia - que Cristina exibiu no perfil de Instagram -, um centro de fitness e cinco piscinas exteriores.

Mas Cristina Ferreira não foi sozinha para o Dubai: a apresentadora levou uma das melhores amigas que, além de fazer companhia, tem filmado os longos passeios da comunicadora junto ao mar. Apesar de estar de férias, a diretora promete estar em contacto direto com a TVI e, num vídeo, mostrou mesmo a sua secretária de trabalho - identificou o espaço com os nomes de João Patrício, Lurdes Guerreiro e André Manso, os membros da sua direção.

Se quiser sair do hotel para fazer compras, a também acionista do grupo de comunicação Media Capital pode passear pelo exclusivo centro comercial "The Village Mall", que fica, apenas, a três quilómetros da unidade hoteleira onde está instalada.

Estas curtas férias no Dubai vão servir para Cristina Ferreira ganhar energias para sua nova aposta no quarto canal: "Cristina ComVida" vai estrear-se no dia 29 de março e vai concorrer diretamente com "O Preço Certo" (RTP1) e com o programa que Daniel Oliveira decidir na SIC. O formato é emitido a partir da Venda do Pinheiro, onde atualmente decorrem as galas de sábado do "Big Brother - Duplo Impacto", e Cristina Ferreira tem mostrado das obras da casa, que deverá ter piscina e dois pisos.

Neste momento, a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI pode ser vista todos os domingos em antena, no programa "All Together Now", que avalia talentos musicais. Na estreia o formato perdeu para o final da novela da SIC "Terra Brava" e, no passado domingo, também não levou a melhor ao "chef" Ljubomir Stanisic e ao seu "Hell"s Kitchen".