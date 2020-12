Cristina Ferreira troca as voltas à programação

Sara Oliveira Hoje às 08:57 Facebook

Diretora e administradora da TVI acaba com o "Dia de Cristina".Para ela, "o futuro está à porta". No sábado haverá novidades.

O calendário entrou em contagem decrescente e, em breve, vira a página para um novo ano também a nível televisivo. Na TVI, Cristina Ferreira já anunciou novidades e, por isso, a atualidade pauta-se por despedidas e mexidas, como que a arrumar a casa, ainda antes de pôr em prática o plano para 2021.

O "Dia de Cristina", formato que marcou o regresso da apresentadora à casa-mãe, agora também como diretora de entretenimento e ficção e administradora, não faz parte da estratégia e ontem chegou ao fim no horário da manhã/tarde. "Há capítulos que se encerram na nossa vida. Amanhã fechamos o dia. O futuro está à porta", anunciou a anfitriã que, no próximo sábado à noite, conduzirá uma emissão especial para se despedir, em definitivo, daquela que foi a sua aposta há três meses. "Novos projetos vêm aí, mas este fica no coração", sublinhou na reta final, antes de anunciar a atriz Sofia Ribeiro como convidada.

No mesmo dia, mas à tarde, haverá festa no "Big Brother - a revolução", quer na casa vigiada, na Ericeira, quer em estúdio, onde Maria Botelho Moniz e Mafalda de Castro vão receber convidados ligados ao reality show. Teresa Guilherme, que apresentará a próxima edição ao lado de Cláudio Ramos, também não faltará. Antes, de regresso à grelha, estão "Conta-me" e "Vivavida", que nas últimas semanas tinham sido substituídos por "Em família", com Cristina e Manuel Luís Goucha nos papéis principais.