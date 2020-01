Cristina Ferreira vai sair de casa

Rui Pedro Pereira Hoje às 01:07 Facebook

Apresentadora prepara-se para deixar, este ano, alguns programas a cargo de Cláudio Ramos e fará reportagens na rua. Mais um "tiro" na TVI.

É a grande novidade de "O programa da Cristina" para este ano: a apresentadora vai sair de casa e passar mais tempo na rua, em reportagens gravadas ou em direto. Neste último caso, o formato ficará a cargo de Cláudio Ramos, como já acontece quando Cristina Ferreira está de férias.

A novidade foi dada, na terça-feira, ao JN, por Daniel Oliveira, diretor-geral de Entretenimento da SIC, durante a festa do primeiro ano do formato. "As reportagens vão acontecer. Todas as tentativas de ter conteúdos diferentes são uma boa aposta. Só é preciso ter em atenção a logística do programa e coordená-la bem quando a Cristina estiver fora de estúdio, por exemplo em gravações". Uma novidade e mais uma preocupação para a TVI, que mandou Maria Cerqueira Gomes voltar a casa no início do ano, abandonar o "Você na TV!" e fazer reportagem no Porto.

Na terça-feira, a profissional da SIC esteve entre as dez da manhã e as sete da tarde praticamente sempre em direto. Afinal, trata-se do primeiro aniversário do programa que bateu a concorrência e se tornou líder de audiências. É obra. E "é obra" foi o que terá pensado o cantor Diogo Piçarra, que, gentilmente, abriu e segurou a porta do estúdio não a uma, nem a duas mas a 70 pessoas. Suspirou quando o JN entrou e desejou "bom ano" à nossa reportagem.

Diogo foi um dos convidados especiais do dia, tal como o humorista Ricardo Araújo Pereira e a atriz Sara Matos. Dentro do estúdio, as profissionais da limpeza já não pediam fotos. Limitaram se a guardar o bolo de aniversário que Cristina, Cláudio Ramos e a chef Joana Barrios degustaram. Mais ansioso por uma foto estava um casal do Porto que aprontou a selfie e disse que, ao vivo, "a Cristina é muito mais magrinha". "A sério?" Ela agradeceu e sorriu.

Entre o amontoado de câmaras e fotógrafos que meteram na hora as imagens nas redes sociais da apresentadora, Cristina reservou tempo para falar com o JN. Depois ainda houve um anúncio para gravar com troca de roupa incluída. "Não estava cansada porque muitas vezes na minha casa tenho lá pessoas o dia todo. O balanço é muito melhor do que eu imaginava. Tivemos momentos mais densos, sobre o cancro, mas mais leves com as cantorias" disse, acerca do programa.

No final, depois de ter dado o prémio de 100 mil euros, lembrou Jorge Gabriel, Sónia Araújo, Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha, os profissionais do "Praça da alegria" (RTP1) e do "Você na TV!" (TVI). "Estamos juntos na mesma batalha, isto não é uma guerra. Dou mais valor ao que eles fazem, porque eu venho para aqui feliz..."

Ao longo de nove meses Cláudio Ramos foi o "vizinho", na terça-feira mais nervoso do que nunca". Revela que Cristina é "generosa", ao ponto de o ter deixado crescer "sem medo que lhe tirasse o seu espaço".

E o programa estava acabado. Por esta altura já Diogo Piçarra não segurava a porta. Afinal, as luzes do estúdio já se tinham apagado e não há artista que resista a um palco às escuras.