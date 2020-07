Cristina Ferreira sai da SIC para voltar à TVI como administradora

Sara Oliveira Hoje às 19:24 Facebook

A apresentadora da televisão vai sair da SIC e vai tornar-se acionista e administradora da Media Capital.

Quase dois anos depois, a Cristina Ferreira deixa a SIC para regressar à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, "tendo já manifestado a intenção de comprar uma participação na Media Capital", anunciou, esta sexta-feira, a empresa. Ser acionista do grupo de onde saiu há quase dois anos é o próximo objetivo da apresentadora. A SIC já comunicou que a decisão da apresentadora foi "abrupta e surpreendente".

Segundo comunicado enviado pela agência que a representa, Cristina deverá iniciar funções "a 1 de setembro de 2020", depois de gozar as férias previstas em agosto. Um volte-face que apanhou todos de surpresa e que promete mais uma grande revolução no universo televisivo protagonizado pela comunicadora da Malveira.

Sobre a mudança, Cristina Ferreira confessa: "Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses". Em breve, Cristina mostrará novas facetas da sua atividade profissional, para além da já conhecida enquanto apresentadora.

Mas, em jeito de despedida,"não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro", concluiu.