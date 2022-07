Cristina Siza Vieira: "Nas férias o telemóvel fica em casa"

Hoje às 09:40 Facebook

"Os dez mandamentos do verão" de Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal.

01. Quando entro de férias, deixo logo... de gerir a agenda.

02. Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo... o meu marido.

03. Nas férias, o telemóvel anda sempre... não anda, fica em casa (e à noite vejo quem me tentou contactar e respondo).

04. É este ano que vou ler... reler "Os Maias" e atirar-me à monumental obra "Pessoa - uma biografia", de Richard Zenith.

05. A minha banda sonora deste verão vai ser... o som do mar, o vento no jardim e as conversas nos passeios à beira-mar.

06. O que mais me irrita nas férias é... ouvir conversas alheias, intermináveis, ao telemóvel (dos vizinhos de praia).

07. Os amores de verão são... já foram! Como as ondas.

08. Nas férias tento sempre comer... menos "porcarias" (e mais peixe).

09. Se me ligarem do trabalho... é porque tem mesmo de ser.

10. Um verão que jamais esquecerei é... uma bela viagem de duas semanas em família à Sicília, nos idos de 2005. Mas felizmente, porque sou uma sortuda, tenho muitos verões cheiinhos de recordações felizes.