Cuca Roseta descansa em Cuba

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A artista viajou para Havana e tirou uns dias de descanso ao sol. Veja a imagem da boa forma de Cuca Roseta. Com o mau tempo a chegar a Portugal, Cuca Roseta procurou o calor e viajou até Havana, em Cuba. Mal chegou, a artista mergulhou na piscina e partilhou uma foto com os seus milhares de seguidores no Instagram. View this post on Instagram Fim de tarde em Havana ❤️ Sim está muito calor 😍!!!! 😘 www.interpass.pt A post shared by Cuca Roseta (@cucaroseta) on Oct 31, 2019 at 3:19pm PDT “Fim de tarde em Havana. Sim, está muito […]