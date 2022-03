Cuca Roseta: Entre a televisão e a mudança para o Norte

Sara Oliveira Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Este domingo, fadista pode ser vista como jurada em "Got Talent Portugal", antes de cantar pela Ucrânia, terça-feira, no Porto, perto de onde agora vive. Tem um livro novo na manga.

Entusiasmada. É assim que Cuca Roseta descreve um presente feito de projetos pessoais e de causas que tocam a todos. Licenciada em Psicologia, há muito que se deixou levar pelo fado, trilhando uma carreira de sucesso, que a levou também a jurada de "Got talent Portugal", na RTP1. A nova temporada está na fase de audições e, mesmo com a covid a desviar candidatos, sublinha que "é das edições com mais diversidade". Para ela, que faz parte do formato há cinco anos, "é extraordinário" que ainda a consigam surpreender.

A artista está ansiosa pelas galas, antevendo "grandes momentos". Ao lado de Sofia Escobar, Pedro Tochas e Manuel Moura dos Santos, admite que não tem um papel fácil: "Por um lado é maravilhoso e sou uma privilegiada por estar ali na primeira fila a ver um espetáculo único e ao vivo. Mas é também cruel porque não podemos escolher todos e o nosso nível de exigência está muito alto. É sempre difícil dizer que não".

Cuca Roseta é mãe de Lopo, de 14 anos, e Benedita, de quase seis. A mais nova já canta e encanta os seguidores da mãe, quando esta publica vídeos que o comprovam. Perante a possibilidade de a menina, um dia, querer participar num concurso de talentos, a fadista deixa tudo em aberto, ressalvando que não o fará por ela. "Se ela quisesse ir a um programa eu apoiaria - desde que não fosse jurada - sabendo que, partir do momento em que temos jurados à nossa frente, temos que nos preparar para tudo. Há pessoas que gostam e outras que não."

O lado de psicóloga

Na próxima terça-feira, Cuca Roseta subirá ao palco da Super Bock Arena, no Porto, para o espetáculo "Uma voz pela paz", em prol da Ucrânia, juntamente com outros artistas. "É especial, quando temos a sorte de não estar lá a sermos bombardeados e podermos ajudar seja de que forma for." Diferente, mas igualmente simbólico, será o concerto a 360 graus que dará a 26 de março no Mit Penha, em Guimarães, com temas do álbum mais recente, "Meu", em destaque.

Para breve, Cuca Roseta tem previsto o seu segundo livro, no qual junta poesia e prosa com técnicas de respiração, meditação e ioga. "São as ferramentas que eu considero que me fazem mais feliz. Tem muito do meu lado de psicóloga."

PUB

O projeto coincide com a mudança para o Norte, depois de o marido, João Lapa, integrar a equipa técnica do Famalicão. A viver a poucos minutos do Porto, diz que "a adaptação está a ser espetacular" e que "a comida é maravilhosa". De resto, "de carro chego depressa a todo o lado e gosto muito de morar aqui".