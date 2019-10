Custódia Gallego recorda morte do filho mais velho

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:42 Facebook

Após a morte do filho mais velho, Baltazar, vítima de cancro, Custódia Gallego revelou que, às vezes, pensa que “pode ser mentira”. A atriz esteve, esta sexta-feira, n’”O Programa da Cristina” e, em conversa com Cláudia Ramos, falou sobre a morte de Baltazar a propósito da personagem que interpreta em “Nazaré”, Matilde, que sofre de cancro. “Às vezes ainda acho que pode ser mentira”, confessou. “É uma pessoa que viveu comigo 31 anos, portanto, tenho muito mais saudades do que se tivesse deixado de existir uma pessoa de cinco anos. Isto é horrível de se dizer, mas é a realidade. […]