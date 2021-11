Dakota Johnson aponta o dedo a Hitchcock

Sara Oliveira Hoje às 18:45 Facebook

Atriz revelou que o realizador assediou sexualmente a sua avó, Tippi Hedren.

No podcast da revista "The Hollywood Reporter", Dakota Johnson contou que o realizador Alfred Hitchcock arruinou a carreira da sua avó, Tippi Hedren, "porque ela não queria dormir com ele e ele aterrorizou-a".

A atriz de " 50 sombras de Grey" lamentou que o cineasta nunca tenha sido responsabilizado pelo que aconteceu na década de 1960, quando Tippi, hoje com 91 anos, foi vítima de assédio sexual. Na altura, a triz estava no auge da carreira, tendo trabalhado com Hitchcock nos filmes "Os pássaros" e "Marnie".

"É difícil falar disto porque é sobre a minha avó. Não queres imaginar alguém a aproveitar-se da tua avó", sublinhou agora a neta. Com a avó, Johnson aprendeu a lidar com situações análogas: "Ela sempre me encorajou muito em relação aos meus sonhos na indústria. E sempre foi muito honesta e enfática sobre como saber me defender".

No livro "Tippi: A memoir", lançado em 2016, a mãe de Melanie Griffith, de quem Dakota é filha, já referia o assunto, sem pormenorizar. "Jamais revelei detalhes sobre isto e não o farei nunca. Simplesmente digo que ele me agarrou e colocou as mãos sobre mim", escreveu.