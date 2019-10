Dalila Carmo: “Enquanto dormir não me vão ouvir queixas”

NTV Ontem às 22:00 Facebook

A protagonista de “Na Corda Bamba” (TVI) grava de sol a sol mas ainda não se sente cansada. Quando isso acontecer: “Não me procurem!” Dalila Carmo é uma das divas da ficção nacional e, como dona desse epíteto, já teve, ao longo da carreira, direito a desmaios e queixas de muitas horas de gravação. Mas, em “Na Corda Bamba”, a mais recente novela da TVI, a quebra ainda não aconteceu. “Se já estou a desmaiar? Às sextas-feiras estou com os amigos e aos sábados também pode ser, mas à semana é complicado. Enquanto estiver a dormir não me vão ouvir […]