Dalila Carmo recorda início de carreira com fotografia de adolescência

Dalila Carmo recordou o início da carreira como atriz com uma memória antiga que remonta à época em que era adolescente. Atualmente com 45 anos, a atriz partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia da adolescência e, na mesma publicação, fez algumas revelações sobre a decisão de seguir carreira na representação aos “13 ou 14 anos”. “Comecei por esta altura a dizer que gostava de ser atriz. Não fazia puto ideia o que isso queria dizer mas na altura talvez um curso de teatro significasse liberdade, eventuais álibis para desenquadramentos, vontade de sair das rotinas e transgressão”, afirmou. “Ser atriz […]