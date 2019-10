Dânia Neto rendida ao filho em dia de festa

NTV Hoje às 17:35, atualizado às 17:56 Facebook

Dânia Neto está aproveitar ao máximo a primeira experiência como mãe. Por isso, a atriz não perde uma oportunidade de se mostrar rendida ao filho, Salvador, que assinala hoje o décimo mês. A intérprete, que integrou o elenco da série “Golpe de Sorte” (SIC), desfruta de cada momento para estar com o bebé. No perfil de Instagram, Dânia Neto tem partilhado alguns desses episódios com os fãs. Desta vez, a namorada do médico dentista Luís Matos Cunha assinalou publicamente a chegada de Salvador aos dez meses. “O meu Gordinho fez dez meses?! Mas como assim?” questionou. View this post on […]