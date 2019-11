Dânia Neto revela que alterou o estilo desde que foi mãe

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Dânia Neto confessou nas redes sociais que desde que foi mãe pela primeira vez, há 11 meses, adotou um estilo mais confortável. A atriz tem passado por algumas mudanças devido à experiência na maternidade e, no perfil de Instagram, revelou que começou a valorizar outras coisas na forma como escolhe a roupa que veste. “Sentir-me confortável é palavra de ordem desde que fui mãe. Nunca se sabe quando vou ter que correr atrás do carrinho de bebé, com o carrinho de bebé… Quantas coisas eu vou ter que carregar para sair de casa”, afirmou. View this post on Instagram Sentir-me […]