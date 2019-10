Dânia Neto viaja pela primeira vez com o filho

NTV Hoje às 11:40, atualizado às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Dânia Neto viajou pela primeira vez de avião juntamente com o namorado, Luís Matos Cunha, e o filho, Salvador. O destino escolhido foi o Funchal, na Madeira. A atriz assinalou a chegada à ilha com uma fotografia, publicada no perfil da rede social Instagram, na qual surge divertida com o filho, de dez meses. “Chegámos ao nosso destino. Os nossos próximos dias vão ser de passeio e diversão”, escreveu. View this post on Instagram Chegámos ao nosso destino 💚💙❤ Os nossos próximos dias vão ser de passeio e diversão. @visitmadeira @thecliffbay A post shared by Dânia (@danianeto) on Oct 10, […]