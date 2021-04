Daniel Guimarães: a paternidade em plena luta contra o cancro

Sara Oliveira Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher do guarda-redes do Nacional anunciou que está de novo grávida, duas semanas depois de se saber que o futebolista terminava a época por estar doente.

Numa altura em que trava uma das maiores batalhas da sua vida, depois lhe ter sido diagnosticado um cancro, o guarda-redes do nacional Daniel Guimarães recebeu a notícia de que vai ser pai pela segunda vez. A novidade foi dada pela mulher do futebolista. "E no meio do deserto Deus fez brotar vida", partilhou Carolina Guimarães, acrescentando que agora são quatro, pois o casal já tem um filho, Davi, de três anos.

Nas redes sociais, Carol, como é tratada, mostrou a ecografia feita no Hospital Particular da Madeira, no Funchal, onde a família vive desde 2017. A novidade foi recebida com euforia pelos seguidores, que a encararam como um sinal de esperança numa fase mais complicada. Aos 33 anos, Daniel divide-se entre os tratamentos - que o obrigaram a interromper a carreira por tempo indeterminado - para tratar a doença oncológica diagnosticada, e a alegria da paternidade agora redobrada.

No primeiro ano de vida de Davi, o guardião foi campeão da Segunda Liga ao serviço do Nacional. Na altura, assumiu-se feliz pela conquista e subida à primeira divisão, embora reconhecesse que o maior título era ser pai do menino que, no verão, deixará de ser filho único. Os amigos apostam que agora vem uma menina, mas o sexo do bebé ainda não foi revelado.