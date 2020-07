Daniel Oliveira agradece "talento e ambição" de Cristina Ferreira

Sara Oliveira Hoje às 13:57 Facebook

O diretor-geral de entretenimento da Impresa reagiu, este domingo, à saída de Cristina Ferreira da SIC para a TVI.

Nas redes sociais, Daniel Oliveira agradeceu "o trabalho e o talento e a ambição" da apresentadora, assumindo que, no futuro, ela será "concorrente direta", mas com "respeito pessoal e institucional".

"Hoje. Agradeço à Cristina o trabalho, o talento e a sua ambição de querer sempre mais. Nos programas "O Programa da Cristina" e "Prémio de Sonho", que apresentou e coordenou, mas em especial nas manhãs, onde foi o rosto de uma equipa que, com condições especiais, impôs um novo modelo de programa de daytime, sob a produção da Coral Europa. Produtora essa, que se mantém, sob o mesmo desígnio, a produzir a partir desta segunda-feira o programa "Casa Feliz" numa casa que passa a ser de todos", começou por escrever Daniel Oliveira.

Recuando ao passado, lembrou que viveu "momentos exaltantes" ao lado de Cristina, que "teve um papel muito importante" no projeto e numa estratégia que nunca foi assente "numa só pessoa". "Só quem não conhece a força e o talento dos profissionais da SIC ou não sabe como funciona uma estação de televisão, pode pôr isso em causa. Defendê-los-ei sempre com tudo o que sou, porque sei bem, há muito tempo, o quanto o merecem", acrescentou o director-geral de entretenimento da Impresa.

Como os olhos no futuro, Daniel encara Cristina como "concorrente direta". "E e a nossa atitude é a mesma que tivemos para com os seus três antecessores e respectivas direções de programas com as quais temos competido nestes dois anos: respeito pessoal e institucional", garantiu.

Num longo texto, o responsável sublinhou que "a SIC vive um momento de estabilidade acionista, administrativa e diretiva": "Esta estabilidade permite que encaremos o futuro com serenidade, donos dos nossos próprios timings e focados no essencial. Não vamos perder tempo com manobras que têm como objetivo semear a discórdia onde há união e estratégia, nem atentar a outro tipo de enredos".

Daniel Oliveira garantiu que, como sempre, as novelas e a informação da SIC manterão o qualidade e o rigor. Salientou ainda o talento de todos os profissionais com que continuará a contar.

Quase a finalizar, ainda revelou que há "duas novas novelas a iniciar gravações ainda este ano e cujos elencos serão conhecidos em setembro, três novas séries que serão um marco na ficção nacional e cinco novos programas de entretenimento, bem como um vasto conjunto de outras apostas no domínio da Informação".

"2020 cumpre o dia 200. A SIC venceu 196 desses dias. São 98% de vitórias, creditadas, com justiça, a centenas de pessoas, ao profissionalismo das produtoras que estão com a SIC e à confiança dos nossos parceiros. E, por último mas em primeiro, ao público, que está connosco. Hoje, como ontem e amanhã", concluiu Daniel Oliveira, puxando dos galões de líder.