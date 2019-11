Daniel Oliveira assinala um ano de Cristina Ferreira na SIC

NTV Hoje às 11:49, atualizado às 11:53 Facebook

Foi há um ano que Cristina Ferreira se mudou da TVI para a SIC. Para celebrar a aposta na apresentadora, o diretor de Entretenimento do canal, Daniel Oliveira, utilizou as redes sociais. Desde que se estreou com “O Programa da Cristina” no horário das manhãs, a comunicadora da Malveira e a SIC têm conquistado mais público, sendo líderes de audiência até à data. Para assinalar a mudança da profissional, Daniel Oliveira utilizou o perfil de Instagram para partilhar um fotografia em que aparece à mesa num restaurante com Cristina Ferreira e a sua equipa, onde se inclui o realizador João […]