Daniel Oliveira e a polémica com Joana Latino: “Houve tendência para dizer uma coisa que não queria”

NTV Hoje às 17:06, atualizado às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor de Programas da SIC condescende, mas não esconde o desconforto com as palavras de Joana Latino no programa “Passadeira Vermelha”. A repórter da Informação e comentadora deste espaço cor de rosa da estação referiu, há dois dias, que “cocaínados andam para aí aos pontapés, basta andarmos pelos corredores da SIC”, uma frase que, rapidamente, ficou viral na Internet. “A Joana é um espírito livre que, muitas vezes, diz mais rápido aquilo que pensa e isso não tem qualquer adesão com a realidade, penso que a própria tem consciência disso”, começou por referir o responsável aos jornalistas, à margem […]