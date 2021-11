Daniela Melchior na corrida para uma nomeação aos Oscars

Sara Oliveira Hoje às 17:05 Facebook

Atriz portuguesa fez-se notar como Ratcatcher em "O Esquadrão Suicida" e é colocada na lista de potenciais candidatas a uma estatueta pela "Variety".

"O Esquadrão Suicida" marcou a estreia de Daniela Melchior em Hollywood, convencendo a crítica, ao ponto de a revista especializada "Variety" a considerar na lista de potenciais candidatos a um Oscar. Pelo papel de Ratcatcher, a atriz portuguesa surge na categoria Melhor Atriz Secundária, numa tabela sem classificação mas que lhe abre a janela das oportunidades quando ainda tudo está em aberto.

À frente de Daniela está um rol de 41 atrizes coadjuvantes elencadas pela "Variety" e que, à partida, têm mais hipótese de se destacarem na corrida para os Oscars, cuja cerimónia está marcada para 27 de março de 2022. As nomeações serão anunciadas a 8 de fevereiro e nessa altura é que se terão certezas sobre se a representante lusa pode ou não aspirar a uma estatueta.

À parte distinções materiais, é inegável o impacto que Daniela Melchior causou no projeto realizado por James Gunn, que foi o ponto de partida para a carreira internacional. A seguir filmou "Assassin Club" em Turim, Itália, ao lado de Henry Golding ("Asiáticos doidos e ricos"), Noomi Rapace ("Prometheus") e Sam Neill ("Parque Jurássico"), que será lançado em 2022, e está a rodar outra longa-metragem em Barcelona. Sabe ainda que o início do próximo ano trará mais desafios de Hollywood, mesmo que não tencione trocar Lisboa pelos Estados Unidos, pois só quer trabalhar "bons projetos". Aliás, depois de "O Esquadrão Suicida", protagonizou a série da TVI "Pecado", antes de mais ação além-fronteiras.

Aos 25 anos, Daniela reconhece que "não estava preparada para o sucesso" e para, "de repente, ser colocada no pedestal". Em prol do equilibro e da saúde mental, como contou no âmbito da Web Summit, recorreu à meditação e desligou as notificações das redes sociais. "Tinha de me focar em estar bem", sublinhou.