Daniela Melchior e o "início de uma carreira internacional"

A atriz portuguesa Daniela Melchior termina em fevereiro as gravações do filme norte-americano "The Suicide Squad" ("Esquadrão Suicida"), de James Gunn, trabalho que encara como o possível "início de uma carreira internacional".

Aos 23 anos, Daniela Melchior interpreta o papel que "pode vir a ser o primeiro passo para, ou até, o início de uma carreira internacional", mas não revela qual.

"Desta vez, o James [Gunn, realizador] quer fazer as coisas de maneira diferente e tentar proteger ao máximo a história, as personagens e tudo o que as envolve. O que tem sido positivo porque nunca houve tanto entusiasmo da parte do público para saber quem somos e o que andamos a fazer", referiu a atriz, em declarações à agência Lusa, a partir de Atlanta, nos Estados Unidos, onde está a rodar o filme.

Daniela Melchior iniciou a carreira em 2014, em televisão. A estreia no cinema aconteceu no ano passado, com uma participação em "Caderno Negro", de Valeria Sarmento, e com um dos papéis principais em "Parque Mayer", de António-Pedro Vasconcelos, que lhe valeu uma nomeação na categoria de Melhor Atriz dos Prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema.

A oportunidade para participar em "Esquadrão Suicida" surgiu através do agente com quem a atriz "já trabalhava há uns meses" nos EUA e a quem entregou uma gravação de uma audição. "Passados uns dias chamaram-me para fazer a audição presencialmente nos estúdios em Atlanta. Uns dias depois, recebi um telefonema do James Gunn a dizer que estava muito feliz por me informar que me tinha escolhido", recordou a atriz.

Em setembro, mudou-se para a capital do estado norte-americano da Geórgia. "Comecei a rodar a 23 desse mês em Atlanta e só termino no fim de fevereiro", contou.

Questionada sobre as diferenças entre rodar um filme em Portugal e nos Estados Unidos, apesar da "pouca experiência em cinema, tanto num mercado como no outro", Daniela falou no orçamento, "que acaba por influenciar todos os departamentos e tornar impossível uma comparação entre Portugal e os Estados Unidos". "O que eu sinto que existe em comum entre as experiências que tive é a paixão pela arte das equipas com que trabalhei e o prazer que os projetos me deram", acrescentou.

A participação de Daniela Melchior na sequela de "Esquadrão Suicida" foi avançada em abril pela revista norte-americana Variety. De acordo com aquela publicação, a atriz interpreta no filme Ratcatcher, um dos vários inimigos de Batman e que na banda desenhada era um homem.

Embora a atriz portuguesa não possa avançar muita informação sobre o papel, adiantou que o estudou "a partir do guião" e de conversas que teve com o realizador "acerca da personagem e do universo onde se insere".