Daniela Melchior tramada por alergia após passagem de ano

Atriz começou o ano com uma ida ao hospital após réveillon nos Açores. Nas redes sociais, tranquilizou os seguidores.

"2022 estás a desafiar-me, mas eu sou difícil", partilhou Daniela Melchior, depois de se mostrar no hospital, ainda com o cateter no braço, após sofreu um "ataque alérgico". Poucas horas antes tinha saboreado lapas grelhadas ao jantar, tendo entrado no novo ano nos Açores na companhia de amigos.

Ontem de manhã, a atriz usou também o Instagram para tranquilizar os fãs. "Acordei com os olhos ainda um pouco inchados, mas agora sinto-me melhor, obrigada pelas vossas mensagens", escreveu. Daniela contou que tomou hidrocortisona, anti-histamínico e adrenalina, deixando perceber que, apesar de se encontrar ainda a recuperar, se mantém forte para os desafios de 2022.

Ainda no hospital, com o cateter no braço Foto: Direitos reservados

Mesmo em tempos pandémicos, Daniela Melchior, de 25 anos, agarrou grandes oportunidade na representação, afirmando-se internacionalmente. No verão passado, "Esquadrão Suicida", o seu filme de estreia em Hollywood, colocou-a entre as atrizes mais populares do Mundo. O realizador James Gunn descreveu-a como "o coração do filme" e a "Variety" colocou-a no rol de atrizes que merecem ser nomeadas para o Oscar de Melhor Atriz Secundária. Algo que só se confirmará em fevereiro, mas o reconhecimento já ninguém tira à artista portuguesa que nunca mais parou.

Após interpretar Ratcatcher em "Esquadrão Suicida", Daniela Melchior protagonizou a minissérie "Pecado" para a TVI, mas rapidamente voltou a voar para o estrangeiro. Em Itália, rodou a longa-metragem "Assassin"s Club", com Sam Neill, Noomi Rapace e Henry Golding e, mais recentemente, filmou "Marlowe", com Liam Neesom como protagonista, entre Espanha e a Irlanda.