Daniela Melchior: uma nova estrela em alta velocidade

Trailer de "Fast X" já foi divulgado e a atriz portuguesa está em destaque, a par de Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez e Charlize Theron. "És épica", reagiram os fãs nas redes sociais.

"It"s on, baby!", escreveu Daniela Melchior nas redes sociais quando partilhou o primeiro trailer do novo filme da saga "Velocidade furiosa", em que a atriz portuguesa entra de novo. "Fast X" chega aos cinemas a 19 de maio, mas no vídeo de antevisão é possível ver a atriz a sair de um carro, pronta para a ação, assim como no arranque de uma corrida contra as principais personagens.

A publicação de Daniela Melchior foi recebida com euforia por fãs e amigos. Entre eles, a também atriz Ana Sofia Martins que, a brincar, até lhe pediu boleia. "És épica", elogiou um seguidor, enquanto outros destacaram o "orgulho português".

Como sabemos, algumas cenas foram filmadas em Portugal, nas regiões de Vila Real, Viseu e Lisboa, o que faz aumentar a curiosidade. Falta saber onde se encaixam os cenários nacionais na história protagonizada por Vin Diesel, com quem Melchior se mostrou várias vezes durante a rodagem.

"Orgulhosa por fazer parte deste projeto incrível que não é apenas um filme. É uma experiência, é um legado. Obrigada Vin Diesel por me fazeres sentir em casa dentro e fora do set. Agora ponham os cintos e esperem o inesperado", declarou Daniela.

O elenco conta com outros nomes bem conhecidos, como Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson e Michelle Rodriguez, com quem também contracenou. Joaquim de Almeida também se juntou e surge igualmente no trailer.

O papel de Daniela Melchior, de 26 anos, em "Fast X" é a sua confirmação como estrela internacional, dois anos após debutar em Hollywood no filme "O Esquadrão Suicida", lançado em 2021, no qual encarnou a personagem Ratcatcher. Nunca mais parou e, apesar de estar atualmente no nosso país, é certo que "voará" para agarrar mais desafios na ficção além-fronteiras.