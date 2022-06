Daniela Ruah de regresso à ficção portuguesa

Atriz está confirmada na série "Rabo de Peixe", cuja ação se centra nos Açores e poderá ser vista na Netflix. Inspirada em factos reais, tem José Condessa e Kelly Bailey nos papéis principais.

Cumpridas as gravações da 13.ª temporada da série policial americana "NCIS - Los Angeles", Daniela Ruah viajou para Portugal para passar algum tempo com o pai, Carlos Ruah, que nunca recuperou em pleno do AVC sofrido em 2019, e também trabalhar. Embora num papel de menor relevância, a atriz tem participação garantida em "Rabo de peixe", a segunda produção "original" portuguesa para a Netflix.

A novidade foi confirmada ao JN por fonte próxima do projeto e é certo que Daniela já entrou em ação. Aliás, sem se comprometer, no final da semana passada, a própria partilhou uma fotografia tirada por (e com) um elemento da equipa de realização, que até brincou com o facto de ter a famosa detetive Kensi Blye de "NCSI" no set.

História baseada em factos reais e realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, é um thriller com notas sarcásticas sobre quatro amigos cuja vida mudou para sempre com a chegada de uma tonelada de cocaína. A aventura é protagonizada por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás, André Leitão e Kelly Bailey. Daniela Ruah fica-se por um papel mais pequeno, num elenco que tem ainda Maria João Bastos, Pepê Rapazote, Albano Jerónimo, Afonso Pimentel e Frederico Amaral. Açoriano, este ator joga em casa, pois a trama é rodada entre o concelho da Ribeira Grande, o ilhéu de Vila Franca do Campo, Lagoa das Sete Cidades, as Furnas e as impressionantes paisagens do Nordeste. Lisboa também acolherá algumas cenas.

Entre dois continentes

Além de uma nova personagem e de matar saudades da família, Ruah participou no Passaporte Lisboa, o programa criado em 2016 pela diretora de casting Patrícia Vasconcelos, em parceria com a Academia Portuguesa de Cinema.

O programa tem como objetivo pôr em contacto talentos nacionais com diretores internacionais de casting, em Lisboa, para futuras produções de cinema e televisão, mas também quer proporcionar formação e contactos de trabalho entre profissionais. "Uma oportunidade de aprendizagem e visibilidade única que amei", disse a atriz que, há muito, confirmou talento por cá e além-fronteiras.

É nos Estados Unidos que Daniela Ruah vive, mas é portuguesa que se apresenta sempre, apesar de ter dupla nacionalidade. A última vez que agarrou papéis na língua de Camões tinha sido há dois anos, quando deu vida a um protagonista de "A espia", que passou na RTP1, marcando o reencontro com Diogo Morgado e Maria João Bastos. O ano passado, foi atrás das câmaras que realizou, também por cá, o telefilme "Os vivos, o morto e o peixe frito" para a estação pública.