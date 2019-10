Daniela Ruah prescinde de duplo e faz as suas próprias cenas de ação

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz portuguesa da série norte-americana “Investigação Criminal” não quis usar duplo para uma cena na qual se atira de uma varanda. Uma verdadeira heroína de ação. Daniela Ruah mostrou esta segunda-feira no perfil de Instagram que pode muito bem prescindir de um duplo nas cenas de ação na série “NCIS – Investigação Criminal”. Durante as gravações da queda de uma varanda, a atriz foi ela própria ao lado do ator Eric Olsen e acabou por aterrar em cima de uns caixotes de cartão. View this post on Instagram When they let ya do half a stunt on tonight’s episode […]