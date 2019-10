David Carreira assinala oitavo aniversário de carreira

NTV Ontem às 23:00 Facebook

David Carreira assinalou publicamente, esta quinta-feira, o oitavo aniversário da carreira musical. O artista completou oito anos desde que iniciou a carreira como cantor e, para celebrar a data, partilhou uma fotografia no perfil de Instagram, na qual revelou estar muito feliz com este marco. “Família, hoje é um dia muito feliz. Faz oito anos que iniciei a minha carreira, oito anos de música, oito anos do vosso apoio e carinho e oito anos com sete álbuns”, escreveu na descrição. View this post on Instagram Família, hoje é um dia muito feliz. Faz 8 anos que iniciei a minha carreira, […]