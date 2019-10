David Carreira e Carolina Carvalho fazem dueto [vídeo]

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:05 Facebook

David Carreira e a namorada, Carolina Carvalho, surpreenderam os seguidores ao cantarem uma música do artista em dueto. A preparar o espetáculo agendado para esta quarta-feira no Altice Arena, em Lisboa, o filho de Tony Carreira mostrou-se a ensaiar o tema “Do Jeito Dela”, juntamente com a atriz da SIC. “Amanhã novo single e ensaio para o grande concerto”, escreveu o intérprete no perfil de Instagram. View this post on Instagram Amanhã novo single e ensaio para o grande concerto 🤟🏽 A post shared by David Carreira (@davidcarreiraoficial) on Oct 29, 2019 at 12:40pm PDT Recorde-se que David Carreira assumiu […]