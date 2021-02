David Carreira estreia documentário na SIC

Sara Oliveira Hoje às 18:01 Facebook

Com papel de destaque na novela da TVI "Bem me quer", artista vai mostrar os últimos dois anos da sua vida na concorrência.

"Os segredos, o amor e a família" são os temas que dão forma ao documentário "Os sonhos não têm teto" de David Carreira, que a SIC estreará na noite do próximo sábado. Curiosamente, o protagonista dá nas vistas na TVI como Artur na novela "Bem me quer", mas é na concorrência que oferecerá "um programa inédito e muito especial", como promoveu o diretor-geral de Entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira. Ainda de acordo com o responsável, "este documentário mostra a vida privada e profissional de um dos mais completos artistas portugueses, ao longo do último ano", e "terminará no concerto especial do passado sábado". O espetáculo, que teve um fim solidário e foi transmitido pelo YouTube, somava até ao dia de ontem quase 16 700 euros a favor da União Audiovisual, além de mais de um milhão de visualizações em menos de 48 horas.

Para David Carreira, "foram dois anos de muitas lutas, alegrias e tristezas", profundamente marcados pela morte da irmã, Sara, a 5 de dezembro, num acidente. Mas foi "no final de 2018 convenci o Tomás Nogueira a seguir esta loucura de acompanhar a minha vida diariamente. Vivemos histórias únicas", recordou o cantor e ator. Entre imagens mais atuais e inéditas, também se vão ver registos de infância nos quais o artista surge com os irmãos Mickael, o mais velho, e Sara, que era a mais nova da família.

"Os sonhos não têm teto" é também o título do livro autobiográfico que David lançou em novembro do ano passado e que acabou de escrever durante o primeiro confinamento. A decisão de se estrear na escrita aconteceu depois do concerto na Altice Arena, em Lisboa, quando sentiu "a necessidade de desabafar". Na mesma altura, também começou a preparar a histórica verídica que agora irá para o ar.