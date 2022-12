David Carreira: "Nesta tour tive possibilidade de realizar todos os sonhos"

Foram mais de seis mil os que ontem estiveram na Super Bock Arena, no Porto, para o encerramento da tour dos 10 anos de Carreira de David. No aquecimento, o cantor conversou com o JN nos bastidores, abrindo a cortina para uma noite que se alongou com uma sessão de autógrafos sem duração limitada.

Ao fim de um ano e de mais de 80 concertos, o balanço não podia ser melhor. "Foram momentos muitos especiais... Lembro-me de fazer subir ao palco uma menina de 10 que estava a chorar. Hoje (ontem), vou ter um rapaz que vai surpreender a namorada com o pedido de casamento. Também vou cantar com a Eva da Associação Sara Carreira", resumiu.

Para rematar, David contou ainda com a participação do pai, Tony Carreira, "o que antes não foi possível". Juntos cantaram o tema "Só tu e eu" para delírio do público. Tal como aquele em que o anfitrião cantou os "Parabéns a você" à namorada, a atriz Carolina Carvalho, que ontem celebrou o 27.° aniversário.

PUB

A par das emoções profissionais, David conta já as semanas para ser pai de um menino, que deverá nascer em janeiro. Um assunto que preferiu não desenvolver, por vontade de "guardar algo tão privado", mas o orgulho com que pronunciou a palavra "filho" falou por si, quando vislumbrou o futuro. "Imagino, se chegar aos 20 anos, convidá-lo para assistir ao concerto em cima do palco", partilhou.

Muito trabalho em 2023

"Nesta tour tive possibilidade de realizar todos os sonhos que faltavam. Um deles era o Rock In Rio, que foi um dos momentos fortes desde ano", sublinhou David Carreira, antes do derradeiro espetáculo.

Seguem-se, como adiantou, "férias, o Natal em família, com o próximo concerto - o primeiro da próxima tour - só em fevereiro, em Elvas". Neste período, o artista quer "acabar o novo álbum, que será diferente": "Estou há três anos sem lançar um álbum. Tem de ser especial, com música de festa, mas também muito mais maduro, com mais baladas, para chegar ao coração das pessoas". Conta "com várias participações de artistas do Brasil, Argentina, o que me vai fazer viajar", acrescenta.

Ator também de profissão, com a última novela, "Rua das Flores" (TVI) terminada no início de agosto, David Carreira adiantou que "em breve" regressará à televisão. "Há vários projetos na ficção e também no entretenimento", revelou, declarando estar "muito focado na música e em finalizar este ciclo".

Mais logo, atuará na segunda edição da Gala dos Sonhos, no Campo Pequeno, em Lisboa. De novo com o pai e, desta vez, ainda com o irmão, Mickael Carreira, David cantará "Só tu me fazes bem", que é um tema inédito da falecida irmã anteontem lançado. O evento é promovido pela Associação Sara Carreira, para "manter o sonho da Sara vivo" ao apoiar jovens com talento.