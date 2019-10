David Carreira revela antiga paixão nos “Morangos com Açúcar”

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:16 Facebook

David Carreira revelou que foi apaixonado pela Gabriela Barros, há nove anos, quando contracenaram juntos e protagonizaram uma das temporadas de “Morangos com Açúcar”. O cantor assumiu a antiga paixão pela atriz, durante uma conversa com a apresentadora Fátima Lopes no programa “Conta-me como És”, na TVI, quando recordava a primeira aparição na televisão como ator, na oitava temporada da série, em que interpretou a personagem Lourenço. A revelação foi partilhada no Instagram de David Carreira, através de um breve vídeo promocional da entrevista que será reproduzida este sábado na TVI. “Na altura dos ‘Morangos’ [com Açúcar’], tive uma paixoneta […]