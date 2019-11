David Fonseca cancela concerto por motivos de saúde

NTV Hoje às 16:40, atualizado às 17:02 Facebook

David Fonseca adoeceu de repente e teve de cancela o concerto que ia dar esta sexta-feira em Silves. A data será reagendada e os bilhetes reaproveitados. Depois da confirmação do seu casamento com a manequim e atriz Ana Sofia Martins, o cantor português voltou a ser tema de notícia devido ao cancelamento de um espetáculo musical que estava marcado no Centro Pastoral de Pêra, às 21h30. “A Câmara Municipal de Silves informa que devido a doença súbita do artista David Fonseca o seu espetáculo integrado na rúbrica Lado B, agendado para hoje, dia 8 de novembro, pelas 21h30, no Centro […]