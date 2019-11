David Fonseca fala sobre casamento secreto com Ana Sofia Martins

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:11 Facebook

David Fonseca falou pela primeira vez sobre o casamento secreto com Ana Sofia Martins durante “O Programa da Cristina”. O artista esteve presente no programa com o intuito de abordar a vida profissional, inclusive o último álbum, “Radio Gemini”, porém a apresentadora da SIC não deixou passar despercebida a troca de alianças com a atriz. A propósito dos dos próximos concertos de David Fonseca, Cristina Ferreira afirmou que irá estar “uma pessoa especial nos concertos”, a atual mulher, questionando ainda se a cerimónia terá sido um dia feliz. “O casamento tem que ser sempre feliz, portanto, obviamente que foi”, disse […]