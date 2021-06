Débora Monteiro dá vida a polícia em projeto da RTP

Sara Oliveira Hoje às 18:40 Facebook

Atriz grava uma novela em registo cómico para a estação pública, integrando um elenco de luxo e intergeracional, antes de viver mais aventuras na segunda temporada de "Amor, amor", na SIC.

Débora Monteiro roda agora um novo projeto para a RTP, assumindo-se orgulhosa por fazer parte dele e trabalhar com "uma equipa épica". Na novela cómica "Pôr do sol", produzida pela Coyote Vadio, a atriz contracena com Tiago Teotónio Pereira, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira, Diogo Amaral, Sofia Aparício, Marco Delgado e Manuel Cavaco, entre muitos outros artistas conhecidos de várias gerações, e as gravações têm decorrido a todo o gás. Ontem cumpriu-se o 20.° dia de trabalhos e também se poderá ver os cantores Fernando Daniel, Carolina Deslandes e Diogo Piçarra em ação, no papel deles próprios.

Ocupada com o papel de polícia que lhe foi dado, Débora está temporariamente afastada da co-apresentação do programa "Domingão" na SIC, como, garante fonte próxima, "foi previamente combinado e acertado". De férias da estação de Paço de Arcos, ficou livre para se focar na missão atual, se bem que, quando está em casa, não possa deixar a maternidade para segundo plano. Nessa altura, Miguel Mouzinho é quem se ocupa mais com as filhas gémeas, Alba e Júlia, de quase um ano, para ela estudar os textos ou descansar. E, como vai mostrando, o casal funciona como uma equipa, ficando a família e também o lado profissional a ganhar.

Depois de despir a personagem de "Pôr do sol", Débora Monteiro tem pela frente mais uma temporada da novela "Amor, amor", na SIC, e outras aventuras na pele da bombeira Jéssica Isabel, agora sem o desejado Rúben por perto. Isto porque José Fidalgo, o seu intérprete, não continuará na história.