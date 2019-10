Débora Monteiro fala sobre maternidade: “Tenho ido aos treinos”

NTV Hoje às 13:20, atualizado às 13:49 Facebook

Débora Monteiro revelou, durante uma entrevista no programa da SIC “Alô Portugal”, que pretende ser mãe e tem “ido aos treinos”. A propósito da personagem que interpreta em “Terra Brava”, uma mãe de duas filhas, a atriz afirmou, em conversa com Ana Marques, que a maternidade é um desejo que poderá ser realizado num futuro próximo. “Não sei, mas tenho ido aos treinos, não viste eu a desfilar com um sorriso nos lábios”, gracejou. Débora Monteiro disse que preferia ter gémeos “para despachar”. “Porque estou com 36 anos e penso assim ‘vinham logo duas, ou dois, ou um casal, e […]