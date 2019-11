Débora Monteiro: "Se achar que estou bonita não vou arranjar nenhum drama"

Rui Pedro Pereira Hoje às 11:50 Facebook

Débora Monteiro é uma das atrizes mais seguidas no Instagram, mas garante que não tem uma "gestão profissional".

Ela é uma das "rainhas" das redes sociais, a par de Joana Duarte, Rita Pereira ou Catarina Gouveia, e as fotos sensuais no Instagram não deixam nenhum seguidor indiferente. Ao contrário de muitos colegas de profissão, que se recusam a admitir porque publicam fotos sensuais, Débora Monteiro avisa, desde logo, ao que vai. Contudo, começa por dizer que nem tem uma gestão profissional das redes sociais.

"Ainda não faço uma gestão profissional do Instagram, apesar de hoje em dia ser uma ferramenta de trabalho. Noutro dia disse ao meu namorado [Miguel Mouzinho] que tínhamos de tirar fotos, nem que fosse no sofá. É que eu nem para as gravações das novelas levo o telemóvel".

Ao JN, Débora Monteiro justifica, de forma descontraída, o motivo de tantas fotos sensuais. "Faço imagens sensuais porque isso vende, dá likes". Diz-se "muito bem tratada pelos seguidores" (184 mil) se bem que haja quem seja mais crítico. "Há uma ou outra pessoa que diz que só ponho fotos em fato de banho, mas comecei como manequim e tenho de saber lidar com o corpo. Se achar que estou bonita na fotografia não vou arranjar nenhum drama".

Na nova novela da SIC, "Terra brava", Débora Monteiro interpreta, pela primeira vez, o papel de mãe de duas adolescentes. E para quando um bebé, na vida real? "Ser mãe? A vontade está lá, quando tiver de ser, será, mas tenho este projeto até para o próximo ano e não sei se dá tempo... para fazer essas coisas", responde, com um sorriso.

A atriz contracena, pela primeira vez, com Marcantónio Del Carlo. "Não o conhecia pessoalmente e, no princípio, pensei que ele estaria na dele, é tão sério... Mas ele é boa onda! Quando chegou ao primeiro ensaio, pensei "isto não vai correr nada bem!", mas ele até aceita as minhas piadas. Partilhei a minha opinião com ele e disse-lhe que achava que ele tinha mau feitio e ele começou a rir-se".