Deborah Secco ansiosa por protagonizar série portuguesa

Ao lado de Paulo Pires, atriz brasileira estreia carreira internacional na série inspirada em "O Codex 632". Rodagem decorrerá entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

Anunciada a semana passada no Conecta Fiction & Entertainment, em Toledo, Espanha, a série inspirada no best-seller "O Codex 632" do jornalista José Rodrigues dos Santos, terá a brasileira Deborah Secco como protagonista. Ainda a gozar férias no país natal a atriz confessa-se "ansiosíssima", principalmente por ser "um trabalho diferente, com pessoas diferentes".

Deborah, de 42 anos, vai interpretar uma mãe de uma jovem de 19 anos e, por isso, os dez dias de preparação previstos são fundamentais. "É o que eu mais gosto", disse em entrevista ao blogue da colunista também brasileira Patrícia Kogut. A rodagem durará um mês e meio e arrancará em breve, entre Lisboa e o Rio de Janeiro, trazendo-a até ao nosso país.

Na história, que marca a sua estreia internacional, depois de vários sucesso em novelas da Globo, Deborah Secco fará par romântico com o ator português Paulo Pires (no papel de Tomás de Noronha), sabendo-se ainda que José Mata e Margarida Marinho também integram o elenco da série de seis episódios.

A adaptação da obra para a televisão é da responsabilidade do argumentista Pedro Lopes, com direção artística de Artur Pinheiro, direção de fotografia de Miguel Manso, realização de Sérgio Graciano e produção executiva de José Amaral. A estreia está marcada para 2023 na RTP e também em streaming através da Globoplay, plataforma com a qual a estação pública nacional estabelece agora a primeira parceria. A escolha de Deborah Secco e Paulo Pires para os papéis principais teve a ver com o reconhecimento que cada um tem no respetivo país. De resto, ""O Codex 632" juntará alguns dos melhores atores e atrizes, portugueses e brasileiros, do nosso tempo, e marcará uma fase particularmente estimulante da produção audiovisual no Brasil e em Portugal", garante José Fragoso, diretor da RTP.