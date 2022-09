Deborah Secco declara-se bissexual: "Gosto de pessoas"

Antes de se casar com Hugo Moura, atriz namorou "com outras mulheres". No presente, é na família e no trabalho que se foca, protagonizando a série de TV "Codex 632", rodada por cá.

Aos 42 anos, Deborah Secco garante que aprendeu a lidar com o seu passado "com muita tranquilidade" e a prova é que fala dele sem complexos, mesmo se o assunto for singular. Depois de ter revelado já se ter envolvido com homens casados, gerando polémica, a atriz brasileira confessou-se agora bissexual.

"Eu sou livre, gosto de pessoas. Tenho uma inclinação maior a me interessar por homens, mas já namorei algumas mulheres", assumiu em entrevista ao jornal brasileiro "Extra". Deborah sublinhou que não é hipócrita" e que o que fez "está feito". "Assim a gente caminha, errando e acertando. É preciso olhar-se com mais leveza. Quando uma pessoa pública expõe os seus erros, isso humaniza-a, tira a necessidade de se mostrar sempre perfeita para o outro. Há quem diga: "Tudo bem, mas não precisa ficar falando". Sou muito transparente com o que vivi", acrescentou a atriz.

Antes de se casar com o também ator e fotógrafo Hugo Mouro, de que tem uma filha, Maria Flor, de quase sete anos, a estrela das novelas brasileiras lembra que viveu "uma fase piranha" - mas não se arrepende, nem sente que isso a prejudique. Já com 35 anos de carreira, Deborah diz: "Acredito que as pessoas confiam em mim. O que eu tenho de mais valioso hoje é a imagem que construí de ser alguém de verdade", notou.

A par da família, Deborah Secco está focada no trabalho. Atualmente, brilha com sotaque goiano na série da Globoplay "Rensga hits", como Marlene, uma personagem inspirada na cantora de sertanejo Marília Mendonça, que perdeu a vida, em novembro do ano passado, num acidente de aviação.

Em breve, também poderá ser vista como protagonista da série "Códex 632", que rodou em Portugal, e é a primeira coprodução internacional entre a RTP, a plataforma de streaming Globoplay e a SPi.