Deborah Secco: fãs criticam partilha de fotos íntimas com o marido

Atriz brasileira voltou a mostrar-se ousada em fotos com o marido, Hugo Moura, dias após revelar que vive um casamento "negociado". Os fãs acham um exagero.

A pretexto do Dia dos Namorados, anteontem celebrado no Brasil, Deborah Secco partilhou no Instagram uma série de imagens que tirou com o marido, Hugo Moura, na intimidade. As fotografias mostram os dois com pouca roupa e poses ousadas, que muitos internautas viram como excessivas para um casal exibir publicamente.

"Repetindo o post do Valentine"s Day para dizer que você é e sempre será o amor da minha vida, e meu eterno namorado!!! Obrigada por tanto!!!", partilhou a atriz.

Sem filtros e apaixonada, Deborah não se livrou do escrutínio e as críticas não tardaram.

"O mundo está perdido, a mulher perdeu a vergonha, o lugar de ficar pelada agarrada com o marido é no seu quarto", comentou uma seguidora, enquanto outra considerou "desnecessário essas fotos íntimas para o mundo inteiro ver". Houve ainda quem defendesse que "o Instagram a deveria bloquear", mas também quem elogiasse a atitude. Opiniões que parecem não influenciar a protagonista, até porque já antes tinha arrojado nas redes sociais.

A semana passada, num podcast, Deborah Secco sublinhou que vive um casamento "num modelo não tão fechado". "Também não é um casamento aberto, mas negociado. O meu marido é o meu melhor amigo, o meu grande parceiro e sabe tudo sobre mim. Cada situação que a gente encontrar na nossa caminhada, a gente vai conversar e resolver-se", explicou.

A artista recordou ainda que, em jovem, tinha vergonha de falar com a mãe sobre sexualidade, o que a obrigou a um crescimento solitário. Por isso, pretende que o assunto não seja tabu para a filha, Maria Flor, de 7 anos, fruto da relação com o modelo Hugo Moura, com quem está desde 2015.