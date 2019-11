Declarações de Meghan Markle sobre pressão mediática chegam ao parlamento do Reino Unido

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:11 Facebook

As declarações de Meghan Markle contra a imprensa, feitas durante o documentário “Harry & Meghan: An African Journey”, da ITV News, chegaram ao parlamento britânico. A duquesa de Sussex agradeceu aos 72 parlamentares do Reino Unido que escreveram uma carta aberta solidarizando-se com a situação. Meghan Markle entrou em contacto com Holly Lynch, a deputada trabalhista que liderou a iniciativa, para agradecer o gesto. “Ligou-me a agradeceu a mim e às outras parlamentares o nosso apoio e por lhe ter enviado uma carta em que nós, como mulher em cargos públicos, compreendemos totalmente aquilo pelo qual ela está a passar”, […]